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الثلاثاء، 29-03-2022 11:16 ص

الأردن الثاني عربيا و45 عالميا في إصابات كورونا - أرقام

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الوكيل الإخباري - احتل الأردن المركز 45 عالميا في إصابات فيروس كورونا التراكمية بتسجيل مليون و689 ألف و314 إصابة منذ بدء الجائحة، وفق موقع "وورد ميتر".

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كما سجل الأردن بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، 14 ألف وفاة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا مليون و668 ألف و852 شخص تم رصدها من خلال 16 مليون و575 ألف و546 فحص PCR تم إجراؤها.

 

وبحسب آخر تحديث بلغ عدد الحالات النشطة بالفيروس في المملكة 6 آلاف و459 إصابة.


واحتل الأردن المرتبة الثانية عربيا بعد العراق التي سجلت 2 مليون و318 ألف و450 إصابة إلى جانب تسجيل 25 ألف و156 وفاة وفقا لموقع "وورد ميتر".

 

وكان الأردن أوقف الإعلان عن جدول الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد ليبدأ نشره أسبوعيا منذ بداية آذار الجاري في ظل بدء تطبيق الإجراءات التخفيفية الجديدة والتي من شأنها الانتقال نحو التعايش مع الفيروس.


 




 

 


 

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