البلبيسي : أحد أسرار انتشار الوباء طلبة المدارس

الوكيل الاخباري - أكد استشاري الالتهابات الميكروبية الدكتور منتصر البلبيسي، الاثنين، أن الأشخاص الحاصلين على لقاح كورونا، الذين لا يتقيدون بإرتداء الكمامة والتباعد الجسدي، معرضون لالتقاط الفيروس.



وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الحاصلين على المطاعيم تكون اصاباتهم بكورونا أقل وطأة من حيث انخفاض الأكسجين، مع ظهور أعراض حرارة سعال، إلا أنه لفت إلى وجود فروقات شخصية بين المصابين.



وشدد البلبيسي على أن جائحة كورونا، أصبحت "جائحة "غير المطعمين" بفيروس كورونا، وأن أحد أسرار انتشار الوباء، طلبة المدارس، الذين لم ياخذوا لقاح كورونا، داعيا إلى ضرورة تطعيمهم للحيلولة دون نقل إصابتهم إلى المنازل.



وشدد على ضرورة إغلاق كافة الثغرات في وجه فيروس كورونا.

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