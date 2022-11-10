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البلبيسي: توقع تسجيل زيادة بعدد إصابات الأنفلونزا الموسمية هذا الشتاء

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الخميس، 10-11-2022 11:37 ص

البلبيسي: توقع تسجيل زيادة بعدد إصابات الأنفلونزا الموسمية هذا الشتاء

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الوكيل الإخباري - توقع مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة الدكتور عادل البلبيسي أن يُسجل زيادة في عدد حالات الإصابة بالأنفلونزا الموسمية خلال الشتاء الحالي.

وشدد البلبيسي على أهمية تلقي الأفراد مطاعيم الانفلونزا، وتحديداً للأشخاص الأكثر إخطاراً من كبار السنّ وغيرهم، منوهاً إلى أن المطاعيم متوفرة.

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ودعا المواطنين إلى الحرص على تهوية المنازل وأماكن العمل، وارتداء الكمامات، وعدم ذهاب الأشخاص المرضى إلى العمل أو المدرسة.


وأشار البلبيسي إلى أنه ومع دخول فصل الشتاء تزداد الأمراض التنفسية مثل الأنفلونزا والالتهابات الرئوية والتهاب القصبات، مبيّنا أن السبب في تلك الزيادة هو وجود الأفراد في أماكن مغلقة وانخفاض التهوية في المنازل والمكاتب والمحلات، بالاضافة إلى انخفاض مناعة الأشخاص نتيجة تغيّر الأجواء ودرجات الحرارة من غرفة إلى أخرى.


 




 

 


 

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