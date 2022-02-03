البلبيسي : علاج فايزر سيصل في آذار

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء للشأن الصحي مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أن أول دفعة من علاج فايزر لكورونا والذي يعطى عن طريق الفم، ستصل الأردن في شهر آذار القادم خلال استضافته في صوت المملكة الخميس.



وأكد البلبيسي، إن الأردن حجز كميته من علاج فايزر والتي تكفي 8 آلاف مريض، إلا أنه لم يصل بعد.



وأضاف أن هذا العلاج سيعطى في المسستشفيات فقط ولن يكون متاح منزليا، وللحالات التي تستدعي تلقي العلاج، موضحا أنه يعطى في الايام الخمسة الاولى من المرض للاشخاص ذوي الاختطار العالي ممكن كانت إصابته متوسطة او خفيفة.



وأوضح أنه سيعطى لمن يعاني امراضا مزمنة او سمنة كبيرة، او امراض قلب، او نقص مناعة، وما ماثل هذه من الأمراض، وفق بروتوكول معين.



وبين أن العلاج سيكون متوفرا في وزارة الصحة فقط، ويعطى مجانا للمرضى، مشيرا إلى أن نسبة فعاليته 89%.

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