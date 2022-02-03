الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

7 قضايا قتل و67 قضية شروع و1445 جريمة خلال شهر كانون الثاني

الأردنيون يرتكبون 3926 مخالفة قطع إشارة ضوئية و2428 مخالفة مسير "عكس اتجاه السير"

الأمن يضبط 788 مُروجاً وتاجراً للمخدرات وملايين الحبوب المخدرة خلال شهر كانون الثاني

إربد : مبادرة إربد تقرأ تنظم يومًا ترفيهيًا ثقافيًا لأطفال التوحد ومتلازمة داون

تسريع عملية التوظيف في قطر بعد تشغيل 8 آلاف أردني

بريطانيا: تسجيل 303 وفيات و 88171 إصابة بكورونا

تفاصيل جديدة عن الطفل المغربي ريان.. 3 أمتار للوصول إليه في سباق مع الزمن

زها الثقافي في عجلون يعقد دورات تدريبية لتنمية مهارات

توقعات بتخطي حاجز الـ100 ألف إصابة في الأسبوع الوبائي الخامس.. وللعاصمة "حصة الأسد"

حملة مساعدات للاجئين سوريين في النعيمة

الخميس، 03-02-2022 09:17 م

البلبيسي : علاج فايزر سيصل في آذار

1202213193920870256181


 الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء للشأن الصحي مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أن أول دفعة من علاج فايزر لكورونا والذي يعطى عن طريق الفم، ستصل الأردن في شهر آذار القادم خلال استضافته في صوت المملكة الخميس.

وأكد البلبيسي، إن الأردن حجز كميته من علاج فايزر والتي تكفي 8 آلاف مريض، إلا أنه لم يصل بعد.

وأضاف أن هذا العلاج سيعطى في المسستشفيات فقط ولن يكون متاح منزليا، وللحالات التي تستدعي تلقي العلاج، موضحا أنه يعطى في الايام الخمسة الاولى من المرض للاشخاص ذوي الاختطار العالي ممكن كانت إصابته متوسطة او خفيفة.

وأوضح أنه سيعطى لمن يعاني امراضا مزمنة او سمنة كبيرة، او امراض قلب، او نقص مناعة، وما ماثل هذه من الأمراض، وفق بروتوكول معين.

وبين أن العلاج سيكون متوفرا في وزارة الصحة فقط، ويعطى مجانا للمرضى، مشيرا إلى أن نسبة فعاليته 89%.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202118194119424429814

7 قضايا قتل و67 قضية شروع و1445 جريمة خلال شهر كانون الثاني

5b9b44ec-bce7-4ef5-bf7d-5b3c477a62ff

الأردنيون يرتكبون 3926 مخالفة قطع إشارة ضوئية و2428 مخالفة مسير "عكس اتجاه السير"

10201921151039740943932

الأمن يضبط 788 مُروجاً وتاجراً للمخدرات وملايين الحبوب المخدرة خلال شهر كانون الثاني

22022117424540122541

إربد : مبادرة إربد تقرأ تنظم يومًا ترفيهيًا ثقافيًا لأطفال التوحد ومتلازمة داون

main_image61fc231c46a34

تسريع عملية التوظيف في قطر بعد تشغيل 8 آلاف أردني

1

زها الثقافي في عجلون يعقد دورات تدريبية لتنمية مهارات

أخبار متعلقة
كورونا 7

البلبيسي: لا يمكن التنبؤ بموعد ذروة الموجة الحالية لكورونا

343047_4_1632509438

توجه لتخفيض مدة العزل لمصابي كورونا في قطاعيْ الصحة والتعليم

كورونا 5

البلبيسي: 55 % نسبة العينات الإيجابية من أوميكرون في المملكة

كورونا 6

توقع بارتفاع أعداد الإصابة بكورونا خلال الأسابيع المقبلة

كورونا الوكيل

انخفاض حالات كورونا النشطة في المملكة إلى 26 ألف حالة

وزارة الصحة

الصحة تعلن أسماء مراكز فحص كورونا الجمعة - اسماء