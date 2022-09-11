البلبيسي: فحوصات جديدة لمخالطي المصاب بجدري القرود

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



اضافة اعلان

كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، الدكتور عادل البلبيسي، أنه سيتم إجراء فحوصات جديدة لمخالطي المصاب بجدري القرود إذا ظهرت عليهم أعراض الفيروس.وقال البلبيسي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن فترة حضانة الفيروس تتراوح بين 5-21 يوما، لافتا إلى أن إجراء الفحوصات من باب التأكد من عدم إصابتهم بعدما أظهرت الفحوصات السابقة عدم إصابتهم.وأضاف أن مصدر انتقال العدوى لأول مصاب بالفيروس ما تزال مجهولة حتى الآن، مؤكدا أن الفيروس قد ينتقل بسبب التلامس أو استخدام فراش كان به شخص مصاب.وكانت أعلنت وزارة الصحة، الخميس الماضي، تسجيل أول اصابة بجدري القرود لمواطن في الثلاثين من عمره سافر إلى عدة دول أوروبية وعاد إلى الأردن بتاريخ 2022/8/20.