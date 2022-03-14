الإثنين 14-03-2022
الوكيل الاخباري

تأخير دوام الطلبة والعاملين بالطفيلة التقنية

تعطيل كافة المدارس في العاصمة عمان يوم الثلاثاء

شوارع متهالكة تستقبل السُّياح العرب في لواء الكورة وتعكس واقعاً مغايراً عن الطبيعة الخلابة - صور

الأمم المتحدة تؤكد على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا

"الأطباء" تحذر عبر "الوكيل" من التعامل مع أطباء أسنان يدَّعون إجراءهم عمليات التجميل دون حملهم لشهادة الاختصاص

عضو مفوضي سلطة العقبة لـ"الوكيل": لم نبلغ رسمياً بإنهاء تكليفنا وهذه حقيقة مكافآت بـ315 ألف دينار

إعلام الاحتلال الإسرائيلي: انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية

التلفزيون الإيراني: اعتقال خلية متعاونة مع "موساد" قبل تنفيذها عملا تخريبيا في منشأة نووية

الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي وتدعو المواطنين لاتباع هذه الإرشادات

تعليق وتأخير دوام مدارس يوم الثلاثاء - اسماء

الإثنين، 14-03-2022 09:36 م

البلبيسي: من المبكر القول ان فيروس كورونا انتهى

main_image622f82770c268


الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، الاحد ، انه من المبكر القول ان فيروس كورونا انتهى والعالم يتجه الى التعايش معه.

اضافة اعلان

وأضاف البلبيسي خلال استضافته في برنامج هذا المساء، ان الإجراءات الوقائية مازالت مطلوبة.


وتابع ان لجنة الأوبئة ما زالت مستمرة في عملها مضيفا ان الأردن سجل خلال هذا الأسبوع انخفاضا بمستوى الإصابات مقارنة مع الأسبوع التاسع.


وأضاف البلبيسي ان نسبة الإيجابية ارتفعت خلال الأسبوع العاشر مع انخفاض اعداد الفحوصات الى قرابة 115 الف فحص.


وأشار الى ان حملة التطعيم مستمرة، ونراقب اخر تطورات الوباء عالميا بحسب قوله.


وقال ان النظام الصحي في الأردن قوي، وتأثر كثيرا بالجائحة ولكنه صامد.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

تأخير دوام الطلبة والعاملين بالطفيلة التقنية

وزارة التربية والتعليم

تعطيل كافة المدارس في العاصمة عمان يوم الثلاثاء

275439655_10224712530193950_5581983875849102169_n

شوارع متهالكة تستقبل السُّياح العرب في لواء الكورة وتعكس واقعاً مغايراً عن الطبيعة الخلابة - صور

3971610579174012

"الأطباء" تحذر عبر "الوكيل" من التعامل مع أطباء أسنان يدَّعون إجراءهم عمليات التجميل دون حملهم لشهادة الاختصاص

0hU65fQT9XRKe4vbDQuQyTyc4iO3liazodRCfhEw

عضو مفوضي سلطة العقبة لـ"الوكيل": لم نبلغ رسمياً بإنهاء تكليفنا وهذه حقيقة مكافآت بـ315 ألف دينار

66e39c41-429c-49f1-9c4a-c847224ba67e

الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي وتدعو المواطنين لاتباع هذه الإرشادات

أخبار متعلقة
0L5A9538

الإجراءات التخفيفية بشأن كورونا على طاولة الأوبئة اليوم

image_750x_60a59af26c43a

خلال التعايش مع كورونا.. هل سيكون تلقي الجرعة المعززة الزامياً ؟

177082

الصحة تُعلن أسماء مراكز التطعيم ضد كورونا في محافظات المملكة - تفاصيل

0L5A0032 - Copy

تسجيل قرابة 6 آلاف إصابة كورونا في عمان اليوم الاحد

0L5A1599 - Copy

الأوبئة تجتمع غدا الاثنين لمناقشة و بحث الاجراءات التخفيفية

ماذا_تعني_الوردة_الحمراء

توقعات بوصول سعر الوردة الحمراء لـ ٥ دنانير