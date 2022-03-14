البلبيسي: من المبكر القول ان فيروس كورونا انتهى

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، الاحد ، انه من المبكر القول ان فيروس كورونا انتهى والعالم يتجه الى التعايش معه.

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وأضاف البلبيسي خلال استضافته في برنامج هذا المساء، ان الإجراءات الوقائية مازالت مطلوبة.



وتابع ان لجنة الأوبئة ما زالت مستمرة في عملها مضيفا ان الأردن سجل خلال هذا الأسبوع انخفاضا بمستوى الإصابات مقارنة مع الأسبوع التاسع.



وأضاف البلبيسي ان نسبة الإيجابية ارتفعت خلال الأسبوع العاشر مع انخفاض اعداد الفحوصات الى قرابة 115 الف فحص.



وأشار الى ان حملة التطعيم مستمرة، ونراقب اخر تطورات الوباء عالميا بحسب قوله.



وقال ان النظام الصحي في الأردن قوي، وتأثر كثيرا بالجائحة ولكنه صامد.



