الإجراءات التخفيفية بشأن كورونا على طاولة الأوبئة اليوم

الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" أن لجنة الأوبئة سوف تجتمع عصر اليوم الثلاثاء، لمناقشة توجه الحكومة لاتخاذ إجراءات تخفيفية خلال التعامل مع فيروس كورونا.



وبينت مصادر من اللجنة، أنه سيتم فتح عدة ملفات أبرزها عودة المدارس، والحث على تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، إلى جانب فحوصات الـ PCR وعددها اليومي.



وكانت عضو لجنة الاوبئة الدكتورة نجوى خوري قالت لـ " الوكيل الإخباري" بوقت سابق انه لا يوجد أي مبرر الان لاجراء هذا الكم الكبير من الفحوصات اليومية، وأنه يجب التركيز على التدابير الوقائية.



وأعلنت الحكومة بوقت سابق عن اتخاذ عدة إجراءات تخفيفية جديدة، تتعلق بفحوصات كورونا وفتح القطاعات وبيوت العزاء وصالات الافراح والتعايش مع الفيروس، بعد أن بات متحور اوميكرون هو السائدة في المملكة.

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