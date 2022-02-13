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الأحد، 13-02-2022 11:07 ص

توقعات بوصول سعر الوردة الحمراء لـ ٥ دنانير

ماذا_تعني_الوردة_الحمراء


الوكيل الإخباري - توقع مؤسسة بورصة زهور عمان، مازن الغلاييني ان يتراوح سعر الوردة الحمراء من 2-5 دنانير، خلال موسم "ما يطلق عليه بعيد الحب" الذي يصادف يوم غدٍ الاثنين. 

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وبين الغلاييني لـ " الوكيل الإخباري" إنه تم استيراد ما يقارب 450 ألف وردة حمراء، موضحاً أن الإنتاج المحلي من الورود الحمراء تضرر بسبب الصقيع.
 
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي من مختلف الازهار ، مثل الكريزنتيم و الليليوم متوفرة بكميات جيدة.


وتوقع الغلاييني أن يكون هناك نشاط وحركة في السوق، وان يعوض التجار ما فاتهم من مواسم بسبب فيروس كورونا.

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