توقعات بوصول سعر الوردة الحمراء لـ ٥ دنانير

الوكيل الإخباري - توقع مؤسسة بورصة زهور عمان، مازن الغلاييني ان يتراوح سعر الوردة الحمراء من 2-5 دنانير، خلال موسم "ما يطلق عليه بعيد الحب" الذي يصادف يوم غدٍ الاثنين.

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وبين الغلاييني لـ " الوكيل الإخباري" إنه تم استيراد ما يقارب 450 ألف وردة حمراء، موضحاً أن الإنتاج المحلي من الورود الحمراء تضرر بسبب الصقيع.



وأشار إلى أن الإنتاج المحلي من مختلف الازهار ، مثل الكريزنتيم و الليليوم متوفرة بكميات جيدة.



وتوقع الغلاييني أن يكون هناك نشاط وحركة في السوق، وان يعوض التجار ما فاتهم من مواسم بسبب فيروس كورونا.