البلقاء التطبيقية الأولى محليًا بين الجامعات الحكومية بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات

الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة التايمز الدولية نتائج تصنيف التايمز لتأثير الجامعات والخاص بمدى مساهمة الجامعات بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث حققت جامعة البلقاء التطبيقية المرتبة الأولى محلياً بين الجامعات الحكومية والثانية بين الجامعات الأردنية، وجاءت بالفئة (301-400) عالمياً وفق النتائج الشاملة للتصنيف بمشاركة 1406 جامعات عالمية تأهلت للتصنيف مقارنة بـ1117 العام الماضي.



وشاركت البلقاء التطبيقية بثمانية أهداف لهذا العام، حيث حققت المرتبة الأولى محلياً بين الجامعات الأردنية في الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي، كما حققت الترتيب الثاني في كل من الشراكات ومكافحة الفقر والمياه النظيفة.

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