البلقاء التطبيقية الثانية محلياً وضمن الفئة (251-300) على مستوى العالم

الوكيل الإخباري - حلت جامعة البلقاء التطبيقية في الترتيب الثاني محلياً وفي الفئة (251_300) عالمياً، وفق تصنيف التايمز للجامعات الفتية (THE_ Young University Rankings 2023).

اضافة اعلان



وبذلك تكون الجامعة قد حافظت على تصنيفها لهذا العام، بالرغم من دخول 173 جامعة جديدة للقائمة التي ضمت 963 جامعة مقارنة بـ 790 جامعة للعام الماضي، حيث ضمت القائمة أربعة جامعات محلية وهي جامعة العلوم والتكنولوجيا في الفئة (151-200)، وجامعة اليرموك في الفئة (301-350) والجامعة الهاشمية التي حلت في الفئة (+401).



وعبر الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس الجامعة عن اعتزازه وسعادته بهذا الإنجاز.



وقال إن هذا الإنجاز يسجل لجميع أعضاء الهيئة التدريسية والادارية في الجامعة، داعياً الجميع الى بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق التقدم والتميز وصولاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تعليم عالي أردني ريادي ومتميز على كافة المستويات والصعد من خلال العمل على تعزيز موقع الجامعة بين الجامعات العالمية المرموقة و زيادة الانفتاح والتواصل مع المؤسسات البحثية والتعليمية الدولية والاقليمية والمحلية، وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة ومشاريع الربط مع الصناعة، وتسويق الجامعة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية.



وأشار الدكتور العجلوني بأن هذا التصنيف العالمي يستهدف الجامعات الشابة المنشأة منذ أقل من خمسين عاماً ويصنفها بحسب إنجازاتها المتميزة وقدراتها الفريدة، حيث يقوم هذا التصنيف على المعايير نفسها المعتمدة لتصنيف الجامعات عالمياً (THE_ World University Rankings) وهي التعليم، والبحث العلمي، واستشهادات البحوث، والدخل المتأتي من الصناعة، والبعد الدولي بأوزان فرعية مختلفة، مؤكدا بأن الجامعة تعمل ضمن خطتها الاستراتيجية على إطلاق المشاريع والبرامج والمبادرات والخطط التي من شأنها الوصول بالجامعة للعالمية وتحقيق الريادة في التعليم التطبيقي الذي يسهم في رفد سوق العمل بالخريجين المؤهلين والمتميزين.