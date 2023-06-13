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الثلاثاء، 13-06-2023 03:14 م

نقيب الممرضين يطالب بوقف برنامج الدبلوم للقابلات القانونيات

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

قال نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خالد الربابعة إن 2500 قابلة قانونية عاطلة عن العمل والعدد قابل للزيادة.

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وقال الربابعة لـ "الوكيل الإخباري" إن سبب ارتفاع نسبة البطالة لدى القابلات القانونيات هي أن خريجات القبالة حاصلات على شهادة دبلوم .


وأشار ان جامعة العلوم والتكنولوجيا هي الجامعة الوحيدة في الاردن يتوافر لديها تخصص القبالة وتخرج قابلات قانونيات يحملن درجة البكالوريوس .


وأشار أنه طالب وزارة التعليم العالي مرارا وتكرارا باستحداث تخصص قبالة في الجامعات الأردنية ووقف برنامج الدبلوم للقبالة.


ونوه أن دول الخارج لا تقبل توظيف القابلات القانونيات الأردنيات لعدم امتلاكهن شهادة "بكالوريوس".

 




 

 


 

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