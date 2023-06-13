الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة العربية تُحذر من تنفيذ خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في 22 حزيران

مقتل أول مرتزق فنلندي في أوكرانيا

قاضي قضاة فلسطين: المشروع الإسرائيلي بتقسيم الأقصى ينذر بعواقب وخيمة

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وفاتان واصابتان اثر انهيار جدار استنادي في عمان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا - أسماء

الضمان: لا قرار بتأجيل أقساط سلف المتقاعدين للشهر الحالي

الأمن العام يعثر على الطفل المفقود عمر المحاميد

الثلاثاء، 13-06-2023 10:08 ص

67.2 % نسبة النجاح في امتحان الشامل للدورة الربيعية

820191811731804670464


الوكيل الإخباري- اعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور احمد العجلوني نتائج الشامل للدورة الربيعية .

وقال العجلوني إن نسبة النجاح العامة في الامتحان (67,2%) ، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل، وأعلى بقليل من نسبة النجاح العامة في الدورة السابقة.

اضافة اعلان

 

وقال العجلوني ان نسبة النجاح في الامتحان الشامل للدورة الربيعية بلغت 67.2%

وبين أن عدد المشتركين في هذه الدورة (5966) بلغ طالب وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر(5956) طالب وطالبةً، توزعوا على (51) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، في (89) برنامجا (تخصصا) دراسيا.

وتغيب عن الامتحان بجميع أوراقه (10) ، وتم ضبط (11) مخالفة أثناء الامتحان، وقد بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في الامتحان لهذه الدورة (4010) طالب.


وتاليا أسماء الطلبة المتفوقين الذين حصلوا على المراكز الأولى بحسب المسارات والبرامج الدراسية الأساسية:

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A9380

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في 22 حزيران

-القدس-في-اربد-e1564145255830

بلدية إربد الكبرى تُشغّل الاشارة الضوئية على تقاطع شارع فلسطين وشارع الرشيد

WhatsApp Image 2023-06-13 at 11.26.43 AM

الضمان تُبرم مذكرة تفاهم لتوفير نافذة خدمات لها في نقابة المقاولين

1 (1)

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

main_image6357012b678ff

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

2019_10_28_04_53_01

وفاتان واصابتان اثر انهيار جدار استنادي في عمان

أخبار متعلقة
328162_66_1649579307

اسماء الطلبة الأوائل في امتحان الشامل للدورة الربيعية

820223161650117695265

إعلان نتائج امتحان الشامل -رابط

البلقاء

إعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية اليوم

9856_2

بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الربيعية 2023

البلقاء

توقع إعلان نتائج الشامل منتصف الشهر المقبل

520237141023389888445

بدء امتحانات الشامل النظرية الثلاثاء المقبل