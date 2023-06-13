67.2 % نسبة النجاح في امتحان الشامل للدورة الربيعية

الوكيل الإخباري- اعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور احمد العجلوني نتائج الشامل للدورة الربيعية .



وقال العجلوني إن نسبة النجاح العامة في الامتحان (67,2%) ، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل، وأعلى بقليل من نسبة النجاح العامة في الدورة السابقة.

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وقال العجلوني ان نسبة النجاح في الامتحان الشامل للدورة الربيعية بلغت 67.2%



وبين أن عدد المشتركين في هذه الدورة (5966) بلغ طالب وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر(5956) طالب وطالبةً، توزعوا على (51) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، في (89) برنامجا (تخصصا) دراسيا.



وتغيب عن الامتحان بجميع أوراقه (10) ، وتم ضبط (11) مخالفة أثناء الامتحان، وقد بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في الامتحان لهذه الدورة (4010) طالب.



وتاليا أسماء الطلبة المتفوقين الذين حصلوا على المراكز الأولى بحسب المسارات والبرامج الدراسية الأساسية:



