اسماء الطلبة الأوائل في امتحان الشامل للدورة الربيعية

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، أسماء الطلبة الأوائل في امتحان الشامل للدورة الربيعية اضافة اعلان





وتاليا أسماء الطلبة المتفوقين الذين حصلوا على المراكز الأولى بحسب المسارات والبرامج الدراسية الأساسية:



1- هالة إبراهيم محمد محمد، مسار المهن الطبية المساعدة، برنامج الصيدلة، كلية التمريض، السلط، 97,3%



2- سهم نايف مزعل الشباطات، مسار علوم الشريعة والحضارة الإسلامية، برنامج الفقه الحنفي، كلية الدعوة وأصول الدين، 96,8%



3- إبراهيم خالد محمد السويطي، المسار الهندسي، برنامج صيانة المركبات الكهربائية والهجينة، كلية لومينوس الجامعية، 95,1%



4-سندس نضال أحمد أبو سعيد، المسار التربوي، برنامج القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، كلية الزرقاء الجامعية، 93,6%



5-هناء نمر عبد ربه فسفوس، المسار الزراعي، برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، كلية الزرقاء الجامعية، 93,3%



6-مي يونس عبد المالك الجدي، برنامج العلوم المالية والإدارية، كلية المحاسبة، الأميرة ثروت، 93,2%



7- ليث يحيى سالم العمري، برنامج إدارة المعلومات والمكتبات، كلية أمن المعلومات والشبكات، الحصن الجامعية، 92,6%



8- رامي أحمد شحادة العاصي، برنامج الفندقي والسياحي، كلية إدارة الفنادق، غرناطة، 91,4%



9- أسيل نشأت صلاح زلط، مسار اللغات، برنامج الترجمة، كلية الأميرة عالية الجامعية، 90,6%



10- رؤى عليوه محمد عليوه، مسار الفنون التطبيقية، برنامج التجميل، كلية إربد الجامعية، 89,7%



11- بيان مخلد يوسف أبو الغنم، مسار علوم الرياضة، برنامج التربية البدنية والصحية، كلية الأميرة عالية الجامعية، 83,6%

