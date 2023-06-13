اسماء الطلبة الأوائل في امتحان الشامل للدورة الربيعية

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، أسماء الطلبة الأوائل في امتحان الشامل للدورة الربيعية
وتاليا أسماء الطلبة المتفوقين الذين حصلوا على المراكز الأولى بحسب المسارات والبرامج الدراسية الأساسية:
1- هالة إبراهيم محمد محمد، مسار المهن الطبية المساعدة، برنامج الصيدلة، كلية التمريض، السلط، 97,3%
2- سهم نايف مزعل الشباطات، مسار علوم الشريعة والحضارة الإسلامية، برنامج الفقه الحنفي، كلية الدعوة وأصول الدين، 96,8%
3- إبراهيم خالد محمد السويطي، المسار الهندسي، برنامج صيانة المركبات الكهربائية والهجينة، كلية لومينوس الجامعية، 95,1%
4-سندس نضال أحمد أبو سعيد، المسار التربوي، برنامج القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، كلية الزرقاء الجامعية، 93,6%
5-هناء نمر عبد ربه فسفوس، المسار الزراعي، برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، كلية الزرقاء الجامعية، 93,3%
6-مي يونس عبد المالك الجدي، برنامج العلوم المالية والإدارية، كلية المحاسبة، الأميرة ثروت، 93,2%
7- ليث يحيى سالم العمري، برنامج إدارة المعلومات والمكتبات، كلية أمن المعلومات والشبكات، الحصن الجامعية، 92,6%
8- رامي أحمد شحادة العاصي، برنامج الفندقي والسياحي، كلية إدارة الفنادق، غرناطة، 91,4%
9- أسيل نشأت صلاح زلط، مسار اللغات، برنامج الترجمة، كلية الأميرة عالية الجامعية، 90,6%
10- رؤى عليوه محمد عليوه، مسار الفنون التطبيقية، برنامج التجميل، كلية إربد الجامعية، 89,7%
11- بيان مخلد يوسف أبو الغنم، مسار علوم الرياضة، برنامج التربية البدنية والصحية، كلية الأميرة عالية الجامعية، 83,6%