الخميس 04-11-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوياتها خلال الـ10 السنوات الماضية

البلقاء التطبيقية تطلق مغناة مئوية الدولة

الأردنّ يفوز بعضويّة 3 مجالس تتبع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

السوق المركزي يحدد أسعار بعض انواع الخضار

نحو مليون و887 ألف تحميل لتطبيق سند الحكومي منذ إطلاقه

التنمية: نراقب اعلانات الحضانات المنزلية وتحويل المخالفين للحاكم الاداري

النيابة العامة تطلب إدانة المتهمين بقضية مستشفى السلط

وزير الخارجية: فريق عمل لتفعيل التعاون مع إيرلندا

الطب الشرعي: الخياطة حمدة توفيت جراء عيب خلقي

الخارجية : نتابع أوضاع الأردنيين في إثيوبيا

الخميس، 04-11-2021 01:49 م

البلقاء التطبيقية تطلق مغناة مئوية الدولة

WhatsApp-Image-2019-11-23-at-11.20.34


الوكيل الاخباري- أطلقت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس أوبريت مغناة "مئوية الدولة".

اضافة اعلان


وقال رئيس الجامعة عبدالله سرور الزعبي، ان الجامعة تهدي هذه المغناة لجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة مئوية الدولة الاردنية التي تؤرخ لنشأة الأردن وتاريخه منذ تأسيس المملكة على أيدي الهاشميين ورثة التاريخ والرسالة.


وكتب كلمات المغناة الشاعر راشد العيسى احد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وتم تلحينها من قبل كوادر من الجامعة وغناها طلبة كورال الجامعة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاردن اولا

الأردنّ يفوز بعضويّة 3 مجالس تتبع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

fruits

السوق المركزي يحدد أسعار بعض انواع الخضار

سند أخضر

نحو مليون و887 ألف تحميل لتطبيق سند الحكومي منذ إطلاقه

حضانات-في-الإمارات

التنمية: نراقب اعلانات الحضانات المنزلية وتحويل المخالفين للحاكم الاداري

1-1421399

النيابة العامة تطلب إدانة المتهمين بقضية مستشفى السلط

ايرلندا

وزير الخارجية: فريق عمل لتفعيل التعاون مع إيرلندا