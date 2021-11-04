البلقاء التطبيقية تطلق مغناة مئوية الدولة

الوكيل الاخباري- أطلقت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس أوبريت مغناة "مئوية الدولة".

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وقال رئيس الجامعة عبدالله سرور الزعبي، ان الجامعة تهدي هذه المغناة لجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة مئوية الدولة الاردنية التي تؤرخ لنشأة الأردن وتاريخه منذ تأسيس المملكة على أيدي الهاشميين ورثة التاريخ والرسالة.



وكتب كلمات المغناة الشاعر راشد العيسى احد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وتم تلحينها من قبل كوادر من الجامعة وغناها طلبة كورال الجامعة.