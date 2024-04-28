حوارية في البلقاء حول شراكة الحكومة المفتوحة

الوكيل الاخباري- نظم تجمع لجان المرأة الوطني، بالتعاون مع المعهد الجمهوري، وبلدية السلط الكبرى، جلسة حوارية حول شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي لبلدية السلط الكبرى.

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وقال رئيس بلدية السلط المهندس محمد الحياري، إن العمل بالشراكة مع المعهد الجمهوري بالقطاع التنموي المستدام وإيجاد مشاريع صغيرة ستساهم في تنمية المدينة وتوجد فرص عمل لشباب المدينة.



وأضاف أن البلدية تتجه لإنشاء سوق على غرار سوق جارا بعمان لتأسيس شراكة مع المجتمع المحلي لتنشيط القطاع التجاري بوسط المدينة.



وتحدثت ضابط ارتباط المشروع في البلدية المهندسة رولا خليفات، عن أهمية هذه المبادرة وخطة العمل التنفيذية للمشروع، ومحاكاة لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي وفتح المجال أمام المشاركة الشعبية في هذه الاجتماعات لأخذ التغذية الراجعة عن الخدمات المقدمة وتحسين جودتها ومشاركة المواطنين في صنع القرار وتسهيل وصولهم للمعلومة.



وبينت خليفات أن الأهداف تشمل عدة خدمات إضافية مثل الإعلان عن العطاءات، وتقييم الخدمات وتقديم المقترحات والشكاوى، إضافة الى حاضنات ومسرعات الأعمال، وتحسين قطاع النقل العام بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع النقل في محافظة البلقاء من خلال تحديد مسارات خطوط النقل العام، واستخدام نظام البطاقة، وتحديد مواعيد ثابتة لحركة وسائط النقل.



وقدمت رئيسة التجمع بالبلقاء الفيرا جريسات، شرحا عن مشروع شراكة الحكومة المفتوح، مشيرة إلى تشكيل مجلس استشاري من أبناء المحافظة للوقوف على الملاحظات والشكاوى المرتبطة بالعمل البلدي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل محور الشفافية.