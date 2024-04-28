تنشيط السياحة تصادق على التقرير السنوي والقوائم المالية 2023

الوكيل الاخباري- صادقت الهيئة العامة لهيئة تنشيط السياحة، على التقرير السنوي والقوائم المالية للعام 2023.

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جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الذي ترأسه وزير السياحة والآثار /رئيس مجلس إدارة الهيئة، مكرم القيسي، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الهيئة وأعضاء الهيئة العامة لهيئة تنشيط السياحة.



وبحسب بيان للهيئة اليوم الاحد، فقد تضمن التقرير الذي قدمته إدارة الهيئة نظرة شاملة على الأعمال والإنجازات التي تم تنفيذها خلال العام 2023 ، وتقارير حول أداء القطاع السياحي العالمي والمحلي، والبيانات الرئيسة المتعلقة بأداء القطاع السياحي على المستوى الدولي والمحلي.



وبين الوزير القيسي أن الحكومة مدركة أهمية التسويق السياحي في ظل التحديات الراهنة ، لافتا الى التراجع في أعداد السياح الأجانب خلال الفترة الحالية نتيجة التوترات الراهنة التي تشهدها المنطقة إلا أنه عوضها ارتفاع أعداد السياح العرب، حيث تعمل الهيئة جاهدة على استعادة ثقة السائح الأجنبي من خلال تكثيف الحملات التسويقية.



من جهته، استعرض الدكتور عربيات إنجازات الهيئة للعام 2023 الواردة في التقرير السنوي، والقوائم المالية للعام 2023 وتقرير مدقق الحسابات الختامية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد القيسي أهمية التعاون المستمر مع ممثلي قطاع السياحة والسفر لزيادة حجم الترويج السياحي للمملكة خلال العام الحالي 2024.