وزيرة التنمية تبحث مع السفيرة التونسية آفاق التعاون المشترك

الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، مع السفيرة التونسية لدى المملكة مفيدة الزريبي، اليوم الأحد، في مبنى الوزارة، آفاق التعاون المشترك في مجال الخدمات الاجتماعية وسبل تعزيزها.

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واستعرضت الجهود التي تبذلها المملكة في مجال الحماية الاجتماعية، لا سيّما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بمحاورها الثلاثة (كرامة، تمكين، وفرصة) ، بما ينعكس إيجاباً على تحسين نوعية الحياة للمواطنين.



وتطرّقت بنى مصطفى، إلى جهود الوزارة في عدد من المجالات كالخدمات المقدمة لكبار السن والأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، وتعزيز الإنتاجية وبدائل الإيواء، وللأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين المرأة.



وأعربت عن تقديرها للدور التونسي، حيث كانت تونس من أوائل الدول العربية التي صادقت على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر، ومقرّه عمان، بمّا يعزز الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين الخدمات المقدمة للفئات الضعيفة والهشّة.



من جهتها، أشادت الزريبي، بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، مُعربة عن تطلّعها إلى تعزيزها في مجال التنمية الاجتماعية ورعاية الفئات الهشّة.



وقدّمت لمحة عن الخدمات الاجتماعية الّتي تقدمّها الجهات التونسيّة المعنيّة للمرأة، على غرار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" وبرنامج "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف.



وتناول اللقاء أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين الجانبين في مجال الخدمات الاجتماعية للاستفادة من التجارب، ما ينعكس على نوعية الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.