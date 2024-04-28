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الأحد، 28-04-2024 04:02 م

"مستثمري قطاع الإسكان" تدعو إلى توفير بيئة استثمارية وتنظيمية جاذبة

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة، مراكز الدراسات والأبحاث للتركيز على مؤشرات قطاع الإسكان والعاملين فيه عند إعداد الدراسات الاقتصادية.

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وقال إن العديد من الدراسات تبني معطياتها وفقا للمؤشرات الكلية للاقتصاد، والذي يعد قطاع الإسكان أحد أهمها لارتباطه بما يزيد عن 30 قطاعا فرعيا ومهنة في المملكة.


وبين أن الثقة في الاقتصاد الأردني من أهم العوامل المؤثرة في القرارات الاستثمارية، إلا أن المتغيرات المؤثرة على الاستثمار في القطاع العقاري بشكل عام أدت إلى الحد من توسع أنشطة القطاع وحجم التداول العقاري وانخفاض عدد الشركات الإسكانية العاملة في قطاع الإسكان.


وأشار إلى أن عدد شركات الإسكان التي أجرت عمليات بيع في مشاريعها السكنية لعام 2023 بلغت 1757 شركة من أصل حوالي 3000 شركة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات، ما أدى إلى انخفاض في حركة بيع الشقق في المملكة خلال عام 2023.


كما شهدت رخص البناء انخفاضا خلال الشهرين الأولين من عام 2024، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة بلغت 14 بالمئة.


ودعا إلى توفير بيئة استثمارية وتنظيمية جاذبة، مشيرا إلى كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة للحفاظ على فرص المستثمرين المحليين التي تعكس الآفاق الإيجابية للقطاع والقدرات الكامنة فيه، وتحديد مرجعية حكومية واحدة لتوجيه وتنظيم الاستثمار في قطاع الإسكان.

 




 

 


 

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