الضمان تؤكد اهتمامها في حماية المشمولين بأحكام قانونها والحفاظ على سلامتهم

الوكيل الإخباري - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن دورها واهتمامها في حماية المشمولين بأحكام قانونها، والحفاظ على العامل سليماً معافى مسؤولية وطنية منوطة بمختلف الجهات ذات العلاقة بما يمكّن العامل من ممارسة دوره بفاعلية وكفاءة، بعيداً عن احتمالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل.

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وقالت في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف اليوم الأحد، إنها أطلقت أواخر العام الماضي استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027)، والتي استندت إلى توجيهات جلالة الملك بضرورة توفير الاستقرار الوظيفي وبيئة العمل السليمة والآمنة وفرص العمل اللائق.



وأضافت أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي استمراراً لتكامليّة الجُهود الوطنيّة الساعية للارتقاء بمنظومة السلامة والصّحة المهنيّة في القطاعين العام والخاص، وتأكيداً على حرصها بالتعاون مع جميع الشركاء على تعزيز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين في المنشآت من خلال إلزامها بتوفير مُتطلبات وشروط السلامة والصّحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، ما يُسهم في تعزيز ثقافة السلامة المهنيّة للوصول إلى بيئة عمل آمنة، خالية من الحوادث والإصابات.



وبيّنت أن جائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصّحة والسّلامة المهنيّة هي فرصة حقيقية للمنشآت والأفراد للتميّز، داعيةً الراغبين الترشح للجائزة إلى التقدم بطلباتهم قبل نهاية أيار المقبل.



وأوضحت أن بإمكان المنشآت والأفراد الاطلاع على تفاصيل الجائزة وشروطها وتعبئة طلب الترشح كاملاً إلكترونياً قبل نهاية الموعد المحدّد لاستقبال طلبات الترشح، من خلال زيارة موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo)، أو مباشرة من خلال الرابط التالي (https://www.ssc.gov.jo/eaosh-individuals/) في حال كان طلب الترشح على مستوى الأفراد، أما على مستوى المنشآت فيمكنهم التقدم بالطلب من خلال الرابط التالي .(https://www.ssc.gov.jo/eaosh-corporation/).



وبينت المؤسسة أنه بإمكان والأفراد المنشآت التي ترغب بالمشاركة ولديها استفسارات حول الجائزة التواصل مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بالمؤسسة على هاتف 065501880 فرعي 2115، 2103 أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو زيارة صفحة المؤسسة على موقع "الفيسبوك".