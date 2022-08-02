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الثلاثاء، 02-08-2022 06:29 م

البلقاء: ورشة عمل لتعزيز مهارات التعامل مع المياه والبيئة

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الوكيل الاخباري - نفذ المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة في جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل ميدانية لعدد من سيدات غور الأردن والجمعيات الخيرية في الغور؛ بهدف تطوير المعرفة الفنية وتعزيز مهارات التعامل مع المياه والبيئة لدى المزارعين والجمعيات الخيرية ذات العلاقة.

وجرى، خلال الورشة، تنظيم رحلة انطلقت من الغور الشمالي لتشمل محطات عدة وصولا إلى محطة البلقاء للتميز في هندسة وتكنولوجيا المياه والبيئة/ الفحيص، حيث شارك في الورشة 26 سيدة من جمعية "ذات النطاقين" الخيرية وجمعية "البلاونة" الخيرية، جرى خلالها التعرف على تقنيات معالجة المياه وتقنيات الري الحديثة ومهارات ري واستدامة الحدائق المنزلية والمزارع الصغيرة، وذلك من خلال برامج وفقرات ابتكارية تعتمد المشاهدة والتجريب.

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