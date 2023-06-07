البنك الدولي: 0.8% ارتفاع على أسعار الأغذية في الأردن خلال نيسان الماضي

الوكيل الإخباري - كشفت نشرة شهرية لمؤشر الأمن الغذائي يصدرها البنك الدولي، أن أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 0.8%، وفي وقت لا يزال فيه تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعا في مختلف أنحاء العالم.

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ووفق النشرة فإن ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن يعتبر طفيفا وأقل من النسب التي وصلت إليه في العام الماضي، رغم ارتفاعه في شهري شباط وآذار بنسبة 0.7% و1% على التوالي، حيث إن النسبة 5.8% في أيار من العام الماضي.



من جهتها اكدت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر نيسان 2023 وصل إلى 109.09 مقابل 105.99 لنفس الشهر من العام الماضي مسجلا ارتفاعا نسبته 2.93%.



ووفق النشرة الشهرية الأخيرة للبنك الدولي، فإن المعلومات المستمدة من أحدث التقارير عن الشهور من كانون الثاني 2023 ونيسان 2023، التي تشمل بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية، تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في معظم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5% في 70.6% من البلدان منخفضة الدخل، و81.4% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و84% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وكثير منها تشهد معدلات تضخم مكونة من خانتين.



