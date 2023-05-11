الخميس 11-05-2023
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الخميس، 11-05-2023 02:33 م

وزير الخارجية: أصبحنا قريبين جدا من انتهاء جدوى حل الدولتين

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن ما يجري في قطاع غزة "خطير" وهو استمرار للتدهور الأمني ومرده لفقدان الثقة بالعملية السليمة، مؤكدا أن حل الدولتين يقوّض يوما بعد يوم وأصبحنا قريبين جدا من انتهاء جدواه.

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وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجموعة ميونخ مع وزراء خارجية مصر وألمانيا وفرنسا، أن "أمن إسرائيل لن يتحقق بدون حصول الفلسطينيين على أمنهم".


وأشار الصفدي إلى أن ما يجري في قطاع غزة يقتل فرص تحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدا أن السلام والأمن حق للجميع.


وأضاف أن الاجتماع جاء في ظروف خطيرة وصعبة شهدت قتل أطفال ونساء فلسطيينين وعائلات تجد منازلها مهدمة ومستقبلها مهدد، وفي ظروف تؤكد ما نقوله دوما ولا جدوى من استمرار مقاربة التحديات في الأراضي الفلسطينة المحتلة.


الصفدي، أوضح أن الأردن مستمر بجهوده التي لن تتوقف من أجل تحقيق السلام العادل ومع الشركاء.


وأشار إلى أن "الاحتلال يجب أن ينتهي وإجراءات تقويض فرص السلام يجب أن تتوقف".

 




 

 


 

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