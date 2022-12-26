البنك المركزي يعلن عن البدء بطرح فئة الدينار (دينار واحد) من الاصدار الخامس للتداول - فيديو

الوكيل الإخباري - بدأ البنك المركزي بطرح فئة الدينار (دينار واحد) من الإصدار الخامس من النقد الأردني في التداول بنفس فئات الإصدار الحالي اعتبارا من اليوم الاثنين، ليصار بعد ذلك السير بطرح الفئات الأخرى ضمن مواعيد سيتم الإعلان عنها وقت طرح كل فئة بالتدريج.

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وبين البنك في بيان صحفي، إنه استناداً لنظام إصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/10/2022 يسرّ البنك المركزي الأردني الإعلان عن طرح الإصدار الخامس من النقد الأردني في التداول بنفس فئات الإصدار الحالي (خمسون ديناراً، عشرون ديناراً، عشرة دنانير، خمسة دنانير وفئة الدينار)، وسيتم طرح فئات الإصدار الجديد (الإصدار الخامس) في التداول تدريجيا جنباً الى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية التي تتزين بصور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع.



وسيتضمن الإصدار الجديد أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد بالإضافة الى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول واطالة عمرها، نظراً لمرور نحو عشرين عاما على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني في التداول وظهور الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية، كما يمكن معرفة أهم المعالم التي تزيّن جميع فئات الإصدار الخامس من خلال الرجوع إلى نظام إصدار النقد رقم (55) لسنة 2022.





