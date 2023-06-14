البنك المركزي يوضح حول إدارة السياسة النقدية في الأردن - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر البنك المركزي الأردني، فيديو تعرفي تحت عنوان (أوراق ملونة... أحلام ممكنة) بيّن فيه انجازات ومهام البنك في إدارة السياسة النقدية في الأردن.



وأظهر الفيديو الذي نشره البنك عبر فيسبوك، أن البنك يحرص دوماً إلى الحفاظ على الدينار، وضمان قابلية تحويل الدينار للعملات الأجنبية، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.



وبيّن أن مهمة البنك الإشراف على استثمار الأموال في الأسواق العالمية بالمحافظة على أهم العوامل وهي الامان والسيولة.

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وقال إنه وكيل مالي للحكومة والمؤسسات العامة، وبنك للبنوك العاملة في الأردن، ويلعب دور الإشراف على المؤسسات المالية في المملكة بما يضمن حقوق المودعين والمساهمين.