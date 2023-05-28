تعميم من البنك المركزي لكافة البنوك والمؤسسات المالية لمكافحة الاحتيال المالي

الوكيل الإخباري - عمم البنك المركزي الاردني على البنوك وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال باصدار الدليل الارشادي لمكافحة الاحتيال المالي في نظام المدفوعات الوطني، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لتعزيز سلامة وكفاءة المدفوعات والتحويلات الالكترونية وتوفير خدمات مصرفية آمنة.

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ووفقاً للتعميم الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن هذا الدليل يأتي لتمكين ومساعدة البنوك والشركات المالية الخاضعة لإشراف ومتابعة من قبل البنك في إدارة مخاطر الاحتيال بكفاءة وفعالية سواء مصدر الاحتيال داخلي أو خارجي.



وأشار شركس إلى أن الأنشطة الاحتيالية تمثل احد أهم التحديات التي تواجه المؤسسات المالية وعملاؤها على حد سواء، وقد تلحق خسائر مالية بالمؤسسة، وضرر بسمعتها .





