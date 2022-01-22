البنوك: لا مبرر لتأجيل الأقساط الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - قال مدير جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إنه لا يوجد أي توجه لدى البنوك بتأجيل الأقساط عن شهر كانون الثاني الحالي.

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وبيّن محروق لـ " الوكيل الإخباري" أنه لا يوجد أي مبرر أو سبب يدعو لتأجيل الأقساط على الإطلاق، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني في طريق التعافي، والوضع الصحي في تحسّن، ولا يوجد ما يبرر قرار تأجيل الأقساط .



وتساءل العديد من المواطنين اذا ما سيقرر تأجيل الأقساط عن الشهر الحالي، بسبب استمرار ازمة كورونا والأعباء الإضافية التي فرضتها.

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