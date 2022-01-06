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الخميس، 06-01-2022 05:46 م

البورد البريطاني ينعقد في الأردن لأول مرة بمديرية الخدمات الطبية الملكية

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الوكيل الاخباري - جهزت مديرية الخدمات الطبية الملكية مركزا لعقد امتحان البورد البريطاني لمختلف اختصاصات الباطنية العامة في الأردن ولأول مرة، ليصبح مركزًا معتمدًا لعقد مثل هذه الامتحانات.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب يوسف زريقات، إن فكرة إنشاء مركز معتمد لعقد امتحان البورد البريطاني لاختصاص الباطنية بفروعها جاءت بناءً على توجيهات القيادة العامة لتكون الخدمات الطبية الملكية إحدى الركائز الأساسية بتقديم خدمة طبية عالية المستوى لأبناء الأردن، إضافة للتخفيف على الأطباء الأردنيين من تكاليف السفر للخضوع لهذا الاختبار.

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