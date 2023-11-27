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الإثنين، 27-11-2023 12:34 م

التحاق 12401 طالباً وافداً جديداً في الجامعات الأردنية

التعليم العالي


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين التحاق 12401 طالبا وافدا جديدا من العرب والأجانب للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية بداية العام الجامعي الحالي 2023-2024 في جميع البرامج والتخصصات والدرجات.

وارتفع العدد الإجمالي للطلبة الوافدين من العرب والأجانب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية في مختلف البرامج والتخصصات والدرجات مع بداية العام الجامعي الحالي 2023-2024 ليصل إلى 46362 طالباً وطالبة حضروا للدراسة في المملكة من 109 دول حول العالم توزعوا ما بين 19495 طالباً وطالبة في كليات المجتمع، والكليات الجامعية، والجامعات الرسمية، و26867 طالباً وطالبة في كليات المجتمع، والكليات الجامعية، والجامعات الخاصة، علماً بأن العدد الإجمالي للعام الماضي 2022-2023 كان 41850 طالباً وطالبة، أي أن العدد الإجمالي ارتفع هذا العام عن العام الماضي بواقع 4512 طالباً وطالبة.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الزيادة في أعداد الطلبة الوافدين الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية جاءت نتيجةً لتميز الأردن بالعديد من المزايا والفرص التي يمكن البناء عليها واستثمارها في هذا المجال منها السمعة المتميزة، وجودة مخرجات التعليم العالي، وتوفر الأمن والأمان الذي يتمتع به الأردن بالإضافة إلى عدد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعتبر عوامل جاذبة للطلبة الوافدين، إضافةً إلى الجهود الجبارة التي بذلتها الوزارة ممثلة بلجنة استقطاب الطلبة الوافدين التي شكلها مجلس التعليم العالي، ووحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة، وهيئة تنشيط السياحة ممثلةً بوحدة السياحة التعليمية خلال العام 2023 للترويج للدراسة في الأردن.

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