الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية

الامن يحقق بملابسات العثور على مواطن متوفياً في منزله بالزرقاء

إربد : ضبط اعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج خاصة

وزير التنمية يوضح حول مواطن يطالب بإعادة صرف راتبه من المعونة

شاهد مقطع فيديو لليوتيوبر الاردني الخليلي يؤكد بقائه على قيد الحياة

اول تعليق من عائلة اليوتيوبر الخليلي حول خبر وفاته - صورة

النجار تكرم الفنان صخر حتر والفنانة زين عوض وفرقة قلعة عمّان

محاضرة في بلدية اربد بعنوان العمل عبادة

التعليم العالي : أكثر من 73 ألف طالب قدموا طلب قبول موحد

التربية: تشغيل تجريبي لمجمع المدارس المركزية بالعقبة

الثلاثاء، 30-08-2022 01:14 م

التدريب المهني والتربية يبحثان أهمية التعاون المشترك

62aaea69c5868


الوكيل الاخباري- بحث مدير عام مؤسّسة التّدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، خلال لقائه اليوم مع أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، تعزيز التعاون المشترك بين المؤسّسة والوزارة وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية وخريطة تحديث القطاع العام.

اضافة اعلان


وأكد الغرايبة خلال الاجتماع أهمية التعاون بين المؤسّسة والوزارة في مجالات التعليم والتدريب المهني، وذلك بهدف استخدام مشاغل المؤسّسة لطلاب التعليم المهني، والعمل على تطوير البرامج المشتركة التي تتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل بالقطاع الخاص.


من جانبها، أشادت قبيلات بدور مؤسّسة التدريب المهني في تأهيل وتمكين الشباب والشابات بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، موضحة أنّ الوزارة حريصة على تعزيز التعاون المشترك الذي يضمن تطوير المهارات المقدمة للطلبة في مجال التعليم المهني للإسهام في دمجهم بسوق العمل.

 




 

 


 