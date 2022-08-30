التدريب المهني والتربية يبحثان أهمية التعاون المشترك

الوكيل الاخباري- بحث مدير عام مؤسّسة التّدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، خلال لقائه اليوم مع أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، تعزيز التعاون المشترك بين المؤسّسة والوزارة وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية وخريطة تحديث القطاع العام.

اضافة اعلان



وأكد الغرايبة خلال الاجتماع أهمية التعاون بين المؤسّسة والوزارة في مجالات التعليم والتدريب المهني، وذلك بهدف استخدام مشاغل المؤسّسة لطلاب التعليم المهني، والعمل على تطوير البرامج المشتركة التي تتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل بالقطاع الخاص.



من جانبها، أشادت قبيلات بدور مؤسّسة التدريب المهني في تأهيل وتمكين الشباب والشابات بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، موضحة أنّ الوزارة حريصة على تعزيز التعاون المشترك الذي يضمن تطوير المهارات المقدمة للطلبة في مجال التعليم المهني للإسهام في دمجهم بسوق العمل.