التربية : إمكانية إعلان نتائج التوجيهي قبل المؤتمر

الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، أن الوزارة مازالت حتى الساعة في عمل دؤوب من أجل اعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة يوم الاثنين القادم، مشيرة إلى أن أعداد المتقدمين للامتحان كان الأكبر وقد بلغ (107) آلاف طالبا وطالبة.



وقالت قبيلات في تصريحات صحافية ، الجمعة، إن النتائج ستكون ضمن معدلاتها في العامين الماضيين، وهو ما أشارت إليه القراءات الأولية لعملية تصحيح مباحث الفيزياء والكيمياء.



وأكدت أمين عام وزارة التربية امكانية اعلان النتائج قبيل المؤتمر الصحفي المقرر في الساعة العاشرة من صباح الاثنين، قائلة إن الاعلان يمكن أن يكون قبل المؤتمر بساعات قليلة.

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