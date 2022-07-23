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السبت، 23-07-2022 06:35 م

التربية : استلام أبنية مدرسية جديدة بقيمة 100 مليون دينار

وزارة التربية والتعليم



الوكيل الاخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات، أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية في استحداث مدارس جديدة، وبناء إضافات وغرف صفية والتوسع في رياض الأطفال ضمن خطتها العشرية التي تتضمن بناء 60 مدرسة سنويًا، موزّعة على مختلف مناطق المملكة، بهدف التخلص من نظام الفترتين والاكتظاظ في الصفوف والأبنية المستأجرة، واستيعاب الزيادة الطبيعية في أعداد الطلبة.

وبينت الدكتورة القبيلات أن الوزارة استلمت حتى تموز الحالي 13 بناء مدرسي جديد بواقع 210 غرف صفية، و13 إضافة صفية مكونة من 113 غرفة، و10 إضافات رياض أطفال بواقع 40 غرفة صفية، بما مجموعه 363 غرفة صفية مع نهاية تموز الحالي، بقيمة 33 مليون و700 ألف دينار . 

وأضافت أنه من المتوقع مع نهاية عام 2022 استلام 26 بناء مدرسي جديد، بواقع 496 غرفة صفية، بالإضافة إلى 9 إضافات صفية و8 إضافات رياض أطفال بواقع 29 غرفة صفية، ما مجموعه 906 غرف صفية، حيث بلغت القيمة الإجمالية 63 مليون و 718 ألف دينار ، وبطاقة استيعابية تتجاوز 30 ألف طالب.

وبينت الدكتورة القبيلات أن قيمة أعمال الصيانة التي نفذتها وستنفذها الوزارة مع نهاية عام 2022 بلغت 7 مليون و700 ألف دينار، بالإضافة إلى أعمال الصيانة التي تنفذها الجهات المانحة.

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