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الأحد، 07-11-2021 01:59 م

التربية النيابية: 4 مواد يمكن اعتمادها بطريقة التعليم عن بعد في الجامعات

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الوكيل الاخباري- أكد عضو في لجنة التربية النيابية أن هناك 4 مواد اجبارية في الجامعة يمكن اعتمادها بطريقة التعلم عن بعد.

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وشدد على ضرورة التمسك في نظام التعليم الوجاهي في المواد اجباري كلية ومواد التخصص في الجامعات.

 

 

وحذر من العبث باساسيات التعليم ، واعطاء المعلومة للطالب بشكل وجاهي

 

ونوه إلى أن التعليم عن بعد في 4 مواد عن بعد متفق عليه بسياسة التعليم في الجامعات.

 

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