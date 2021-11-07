التربية النيابية: 4 مواد يمكن اعتمادها بطريقة التعليم عن بعد في الجامعات

الوكيل الاخباري- أكد عضو في لجنة التربية النيابية أن هناك 4 مواد اجبارية في الجامعة يمكن اعتمادها بطريقة التعلم عن بعد.

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وشدد على ضرورة التمسك في نظام التعليم الوجاهي في المواد اجباري كلية ومواد التخصص في الجامعات.

وحذر من العبث باساسيات التعليم ، واعطاء المعلومة للطالب بشكل وجاهي

ونوه إلى أن التعليم عن بعد في 4 مواد عن بعد متفق عليه بسياسة التعليم في الجامعات.

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