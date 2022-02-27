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الأحد، 27-02-2022 12:12 م

التربية تؤكد تسليم جميع الكتب المدرسية للطلبة

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

 
أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة أنه تم تسليم جميع الكتب الدراسية للطلبة في المدارس.

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وأضاف اليوم الأحد لـ "الوكيل الإخباري" أن بدء تدريس مناهج الفصل الدراسي الثاني في بعض المدارس سيكون بداية الأسبوع القادم .


ونوه أن بعض المدارس تعمل على شرح المادة الدراسية التي تم ترحيلها من الفصل الدراسي الأول إلى الفصل الثاني مشيرا أنه سيتم الانتهاء منها خلال أول أسبوعين من بدء دوام الفصل الثاني. 


وعاد 2 مليون و186 ألفا و957 طالبا وطالبة للفصل الثاني للعام الدراسي 2021-2022 وجاهيا منذ الأحد الماضي.



 




 

 


 

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