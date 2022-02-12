الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

السبت، 12-02-2022 11:04 ص

نقابة العاملين في التعليم الخاص تطلق حملة مدرستي تستحق التكريم

مدرسة


الوكيل الإخباري - أعلنت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص عن إطلاق حملة بعنوان "مدرستي تستحق التكريم"، تهدف إلى تقييم مدى التزام المدارس الخاصة بالحقوق العمالية، وتوفير بيئة عمل لائقة للمعلمين؛ ليتم لاحقا تكريم المدارس الملتزمة في حفل خاص يتضمن إعلان النتائج.  

اضافة اعلان


جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن النقابة اليوم، قال فيه رئيس لجنة المعلمين لؤي الرمحي، إن دوافع إطلاق الحملة تتمثل بإعطاء فرصة للمعلمين والمعلمات، بوصفهم محور العملية التعليمية، للتعبير عن تقديرهم لمدارسهم التي يعملون فيها، ممن تلتزم بالحقوق العمالية والوظيفية، مشيرا إلى أن تحسين إنتاجية المعلم يتوقف على ضمان حقوقه وتوفير بيئة عمل لائقة له؛ ما ينعكس إيجابا على النهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة خدمة التعليم التي تقدمها المدارس الخاصة لأبنائنا الطلبة.


" نتائج الحملة سيكون اعتمادا على النسبة المئوية وفق معايير محددة تطبق على المدارس المشاركة بدقة وحياد، استنادا إلى تقييم المعلمين"، بحسب الرمحي، الذي أضاف، أن النقابة ستنظم حفلا مهيبا للإعلان عن المدارس الفائزة وتكرمها، بحضور جهات رسمية والأطراف الداعمة للحملة، التي تستمر حتى يوم الإثنين 14/2/2022.


وأكد الرمحي، أن الحملة من شأنها تعزيز قاعدة البيانات لدى النقابة، المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص، وتنمية علاقات العمل التي تربط المعلمين بإدارات مدارسهم، على قاعدة الشراكة من أجل المصلحة العامة، موضحا أن الحملة ومنذ انطلاقها شهدت مشاركة واسعة من مدارس خاصة أعلنت عن مشاركتها من خلال النموذج الخاص لهذه الغاية.  


وعن آلية عمل الحملة، أوضح الرمحي، تقوم المدرسة التي ترغب بالمشاركة بتعبئة نموذج خاص من خلال إدارتها أو أي جهة تمثلها، ثم يقوم المعلم بترشيحها، وذلك بإرسال رسالة تتضمن اسمها مع عبارة "مدرستي تستحق التكريم"؛ إلى صفحة اللجنة الرسمية على الفيس بوك ( لجنة المعلمين النقابية في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص)، أو من خلال رقم الواتس آب المعتمد للحملة.   


ودعا الرمحي، معلمي وأصحاب المدارس الخاصة على مستوى المملكة، إلى المشاركة الفاعلة في الحملة، مؤكدا أهمية ذلك في تحقيق أهدافها وتحفيز المدارس العاملة في القطاع للإلتزام بتوفير بيئة عمل وظيفية، تكون رافعة لنجاح العملية التعليمية وتحسين جودتها. 


ولفت الرمحي الانتباه إلى، أن النقابة تنظر باحترام وتقدير للمنشآت التعليمية التي تكفل حقوق المعلمين ولا تتجاوز بنود العقد الموحد، التي ينظم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ حقوق المعلم وأصحاب المدارس على حد سواء، مبينا أن اللجنة ما زالت تتعامل مع شكاوى عديدة تصلها من الميدان التربوي بشأن مخالفات عمالية تتعلق بالأجور وبيئة العمل، وتعمل على حلها بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة التربية.


كما بيّن الرمحي، أن النقابة ومن خلال لجنة المعلمين، مستمرة في توعية معلمي القطاع الخاص بشأن حقوقهم المكفولة التي نص عليها عقد العمل الموحد، مشددا على أهمية أن لا يقبل المعلم بأي تجاوز على حقوقه، ويقوم بتسجيل شكوى عبر وزارة العمل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

ff

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

fff

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

main_image620803d608e9c

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

6208038aa46ff

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

ققققصصص-copy-e1633026562203 (1)

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

أخبار متعلقة
مدرسة

التربية تنشر آخر الاحصائيات المتعلقة بتطعيم طلبة المدارس

مدرسة

الاوبئة : لا يوجد ما يستدعي اتخاذ قرارات جديدة بشأن المدارس

120229133348935700313

الوهادنة : من غير المنطقي التفكير بتمديد عطلة المدارس

M63A8869

التربية: ملتزمون ببدء دوام الطلبة في 20 شباط وجاهيا

1270052138

التربية: لن يسمح لأي معلم لم يتلق المطعوم بالدوام

M63A8882

طلبة الثانوية العامة يستأنفون الفصل الثاني وجاهيا اليوم