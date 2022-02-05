السبت 05-02-2022
الوكيل الاخباري

1250 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

التربية: ملتزمون ببدء دوام الطلبة في 20 شباط وجاهيا

تراجع ملموس في إصابات كورونا المسجلة بالسعودية

الأرصاد تُطلق تحذيرات مهمة للمواطنين

بريطانيا تغرم فيسبوك مجددا بـ 2 مليون دولار

9 إصابات إثر 235 حادثاً مرورياً في المملكة خلال 24 ساعة

سعر وموعد وصول أقراص "باكسلوفيد " المضادة لكورونا إلى الأردن

تعرّف على كميات الهطول المطري خلال المنخفض

بلعاوي يتوقع أن يصبح متحور (BA.2) السائد في المملكة

متخصص في علم الأوبئة: السلالات الجديدة لكورونا ستكون أقل خطورة وأكثر عدوى

السبت، 05-02-2022 12:28 م

التربية: ملتزمون ببدء دوام الطلبة في 20 شباط وجاهيا

M63A8869


الوكيل الإخباري - أكّد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة، السبت، أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء الذي حدد بدء الفصل الدراسي الثاني في 20 شباط وجاهيا .

اضافة اعلان


وقال المساعفة ، إن "البروتوكول الصحي الخاص بالتعامل مع مستجدات الحالة الوبائية تم تطويره وتعديله بتخفيض مدة عزل المصاب بفيروس كورونا من 13 يوم إلى 7-10 أيام".


وأضاف ، أن "الطالب أو المعلم المصاب يتم عزله في بيته ثم يتم فحص المخالطين ولا يعود إلى الدوام إلا عندما يحضر فحص PCR سلبي النتيجة".
ولفت إلى توفير المدارس للكمامات والمعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي وكل ما من شأنه توفير بيئة صحية آمنة.


"إذا وصلت نسبة الإصابة بالفيروس في الشعبة الصفية الواحدة أو في المدرسة إلى 10% نقوم بتحويل الشعبة أو المدرسة إلى التعلم عن بعد 5 أيام دوام رسمي ثم تعود إلى التعليم الوجاهي كما كان متبعا في الفصل الدراسي الأول"، وفق المساعفة.


وأشار إلى أن حملات التطعيم للطلبة مستمرة في جميع مديريات التربية والتعليم وعددها 42 مديرية في جميع أنحاء المملكة، وتقريبا خمس العدد من الفئة المستهدفة تلقوا اللقاح، وبالنسبة للكوادر الإدارية والتدريسية، نحو 97% من المعلمين تلقوا اللقاح وفي القطاع الخاص 100%.


وتابع: "هناك أكثر من 180 ألف طالب تلقوا المطعوم من أصل مليون طالب من الفئة المستهدفة، وهذه المطاعيم غير إجبارية ويجب أن تكون بموافقة ولي الأمر.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22022561742419293580

الأرصاد تُطلق تحذيرات مهمة للمواطنين

61fe4a5a41787

1941 متدربا ومتدربة من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني

GettyImages-1237805923

سعر وموعد وصول أقراص "باكسلوفيد " المضادة لكورونا إلى الأردن

متحور خفي

بلعاوي يتوقع أن يصبح متحور (BA.2) السائد في المملكة

220217172551412888506

هل تقرر الحكومة العودة للاغلاقات إذا استمرت موجة كورونا حتى شهر رمضان ؟

5f7db2408851e

الصبيحي: صندوق استثمار الضمان أصبح الذراع الإقراضية الأكبر للحكومة

أخبار متعلقة
M63A8869

التربية: حملة التطعيم ضد كورونا للطلبة مستمرة حتى تغطي الراغبين

M63A8882

التربية توضح استثناء مدارس البرامج الدولية من تأجيل الدوام

طلبة2

التربية تعلن عن تنفيذ حملة تطعيم اختيارية لطلبة المدارس

طلبة 3

مصدر حكومي يُرجح اعتماد تأجيل دوام المدارس حتى 20 شباط

0L5A2467

التربية تعلن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني

التربية والتعليم

التربية : ارتياح عام بين الطلبة في الامتحانات التكميلية في يومها الخامس