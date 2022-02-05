التربية: ملتزمون ببدء دوام الطلبة في 20 شباط وجاهيا

الوكيل الإخباري - أكّد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة، السبت، أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء الذي حدد بدء الفصل الدراسي الثاني في 20 شباط وجاهيا .

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وقال المساعفة ، إن "البروتوكول الصحي الخاص بالتعامل مع مستجدات الحالة الوبائية تم تطويره وتعديله بتخفيض مدة عزل المصاب بفيروس كورونا من 13 يوم إلى 7-10 أيام".



وأضاف ، أن "الطالب أو المعلم المصاب يتم عزله في بيته ثم يتم فحص المخالطين ولا يعود إلى الدوام إلا عندما يحضر فحص PCR سلبي النتيجة".

ولفت إلى توفير المدارس للكمامات والمعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي وكل ما من شأنه توفير بيئة صحية آمنة.



"إذا وصلت نسبة الإصابة بالفيروس في الشعبة الصفية الواحدة أو في المدرسة إلى 10% نقوم بتحويل الشعبة أو المدرسة إلى التعلم عن بعد 5 أيام دوام رسمي ثم تعود إلى التعليم الوجاهي كما كان متبعا في الفصل الدراسي الأول"، وفق المساعفة.



وأشار إلى أن حملات التطعيم للطلبة مستمرة في جميع مديريات التربية والتعليم وعددها 42 مديرية في جميع أنحاء المملكة، وتقريبا خمس العدد من الفئة المستهدفة تلقوا اللقاح، وبالنسبة للكوادر الإدارية والتدريسية، نحو 97% من المعلمين تلقوا اللقاح وفي القطاع الخاص 100%.



وتابع: "هناك أكثر من 180 ألف طالب تلقوا المطعوم من أصل مليون طالب من الفئة المستهدفة، وهذه المطاعيم غير إجبارية ويجب أن تكون بموافقة ولي الأمر.

