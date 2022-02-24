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الخميس، 24-02-2022 02:06 م

التربية تؤكد على تعديل دوام المدارس اعتباراً من الأحد المقبل

مدرسة٥


الوكيل الإخباري - جددت وزارة التربية والتعليم التأكيد على تعديل دوام المدارس نظرا لتعديل التوقيت الصيفي المقرر العمل به ابتداء من مساء اليوم الخميس.

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وأشارت الوزارة في بيان اليوم، إلى أنه وحرصا على سلامة أبنائنا الطلبة؛ فقد تقرر أن يكون دوام المدارس في الفترة الزمنية من 27 شباط الحالي وحتى 31 آذار المقبل، كالآتي: تبدأ الحصة الأولى في المدارس ذات الفترة الواحدة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، أما المدارس ذات الفترتين؛ فتبدأ الحصة الأولى في الفترة الصباحية الساعة الثامنة والنصف صباحا، فيما تبدأ الحصة الأولى في الفترة الثانية، الساعة الواحدة والنصف ظهرا، على أن يكون زمن الحصة الصفية في الفترة المسائية 35 دقيقة.


وأكدت الوزارة أن جميع المدارس ستفتح أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا.



 




 

 


 

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