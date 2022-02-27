الإثنين 28-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 40 وفاة و 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

أوروبا ترد على بوتين: "منظومتنا للردع النووي" بحالة تأهب قُصوى .. وسماء القارَّة "مغلقة" بوجه روسيا

الأحد، 27-02-2022 06:55 ص

تعديل موعد دوام طلبة المدارس يدخل حيز التنفيذ اليوم

0L5A2941 - Copy


الوكيل الإخباري - قررت وزارة التربية والتعليم، بدء الحصة الأولى في المدارس ذات الفترة الواحدة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا خلال الفترة الزمنية من 27 شباط/ فبراير الحالي وحتى الحادي والثلاثين من آذار/ مارس المقبل، وذلك بتأخيرها نصف ساعة.

اضافة اعلان


الوزارة، قررت أيضا، بدء الحصة الأولى في الفترة الصباحية في المدارس ذات الفترتين، الساعة الثامنة والنصف صباحا، والساعة الواحدة والنصف ظهرا للفترة الثانية، على أن يكون زمن الحصة الصفية في الفترة المسائية 35 دقيقة.


وجاء قرار الوزارة في ظل تعديل التوقيت الصيفي المقرر العمل به ابتداء من الخامس والعشرين من الشهر الحالي وحرصا على سلامة الطلبة.


الوزارة، أكدت أن الدوام سيبقى في موعده الطبيعي المعتاد خلال الأسبوع المقبل ولغاية تطبيق تعديل التوقيت الصيفي.


وجددت الوزارة التأكيد على تعديل دوام المدارس نظرا لتعديل التوقيت الصيفي المقرر العمل به ابتداء من مساء الخميس.


وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنه وحرصا على سلامة أبنائنا الطلبة؛ فقد تقرر أن يكون دوام المدارس في الفترة الزمنية من 27 شباط/فبراير الحالي وحتى 31 آذار/مارس المقبل، كالآتي: تبدأ الحصة الأولى في المدارس ذات الفترة الواحدة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.


وأضافت أن المدارس ذات الفترتين؛ تبدأ الحصة الأولى في الفترة الصباحية الساعة الثامنة والنصف صباحا، فيما تبدأ الحصة الأولى في الفترة الثانية، الساعة الواحدة والنصف ظهرا، على أن يكون زمن الحصة الصفية في الفترة المسائية 35 دقيقة.
وأكدت الوزارة أن جميع المدارس ستفتح أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى الإسراء والمعراج

2

بلدية المفرق تردم 15 بئرا مهجورا بمناطقها

60925799_303

الخارجية لـ"الوكيل الإخباري": لم يردنا أي بلاغ عن تعرض سيارة أردني للقصف في أوكرانيا

2202214172541723328289

جلسة نقاشية لمرشحي رئاسة بلدية الرمثا

w

حزب الشورى ينظم حوارية حول مخرجات الملكية لتحديث المنظومة السياسية

2202226101640763723374

ورشة حوارية حول مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات المقبلة

أخبار متعلقة
مدرسة٥

التربية تؤكد على تعديل دوام المدارس اعتباراً من الأحد المقبل

التربية ٣

توجه للتعميم على المدارس بفتح أبوابها قبل الساعة الثامنة

120211495050938760720

التربية لـ"الوكيل": عودة المعلمين والطلاب المصابين بكورونا إلى المدارس بعد مُضي 5 أيام على إصابتهم

طلبة

حملة عودة آمنة للمدارس تطالب بإلغاء نظام التناوب

نننن

68 % نسبة النجاح بالتوجيهي الأعلى منذ سنوات

M63A8869

التربية: ملتزمون ببدء دوام الطلبة في 20 شباط وجاهيا