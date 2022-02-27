تعديل موعد دوام طلبة المدارس يدخل حيز التنفيذ اليوم

الوكيل الإخباري - قررت وزارة التربية والتعليم، بدء الحصة الأولى في المدارس ذات الفترة الواحدة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا خلال الفترة الزمنية من 27 شباط/ فبراير الحالي وحتى الحادي والثلاثين من آذار/ مارس المقبل، وذلك بتأخيرها نصف ساعة.

اضافة اعلان



الوزارة، قررت أيضا، بدء الحصة الأولى في الفترة الصباحية في المدارس ذات الفترتين، الساعة الثامنة والنصف صباحا، والساعة الواحدة والنصف ظهرا للفترة الثانية، على أن يكون زمن الحصة الصفية في الفترة المسائية 35 دقيقة.



وجاء قرار الوزارة في ظل تعديل التوقيت الصيفي المقرر العمل به ابتداء من الخامس والعشرين من الشهر الحالي وحرصا على سلامة الطلبة.



الوزارة، أكدت أن الدوام سيبقى في موعده الطبيعي المعتاد خلال الأسبوع المقبل ولغاية تطبيق تعديل التوقيت الصيفي.



وجددت الوزارة التأكيد على تعديل دوام المدارس نظرا لتعديل التوقيت الصيفي المقرر العمل به ابتداء من مساء الخميس.



وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنه وحرصا على سلامة أبنائنا الطلبة؛ فقد تقرر أن يكون دوام المدارس في الفترة الزمنية من 27 شباط/فبراير الحالي وحتى 31 آذار/مارس المقبل، كالآتي: تبدأ الحصة الأولى في المدارس ذات الفترة الواحدة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.



وأضافت أن المدارس ذات الفترتين؛ تبدأ الحصة الأولى في الفترة الصباحية الساعة الثامنة والنصف صباحا، فيما تبدأ الحصة الأولى في الفترة الثانية، الساعة الواحدة والنصف ظهرا، على أن يكون زمن الحصة الصفية في الفترة المسائية 35 دقيقة.

وأكدت الوزارة أن جميع المدارس ستفتح أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا.





