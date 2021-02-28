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الأحد، 28-02-2021 02:52 م

التربية تتابع إختبار القراءة والحساب للصفوف الأساسية

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي على متابعة العمل في البرنامج التدريبي للمعلمين القائمين على اختبار القراءة والحساب لطلبة الصفوف المبكرة، والذي يُعنى بقياس مستوى إتقان الطلبة المهارات المتعلقة بالقراءة والحساب.
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وأشار النعيمي إلى أن هذا الاختبار يستهدف الصفين الثاني والثالث الأساسيين وهما من أكثر الصفوف تأثرا بجائحة كورونا ،والأكثر حاجة للتعليم الوجاهي.

ودعا النعيمي المعلمين القائمين على إجراء الاختبار إلى تحفيز الطلبة ورفع مستوى دافعيتهم وثقتهم ليقدموا أفضل ما لديهم بحيث تكون نتائجه حقيقية تقيس واقع مستوى مهاراتهم ، بما يمكن من وضع الخطط العلاجية المناسبة لجوانب الضعف وتعزيز جوانب القوة فيها .

وبين النعيمي أن الاختبار من البرامج العلاجية في مهارات القراءة والرياضيات لدى الطلبة ، منوهاً أن المعلمين هم الأساس في بناء هذه البرامج ، والأقدر على تنفيذها .

إلى ذلك، تفقد النعيمي، مدرسة عين جالوت الثانوية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة عمان، حيث التقى طالبات 'التوجيهي' فيها.

وأكد النعيمي ضرورة التزام الطالبات بمضامين البروتوكول الصحي سواء داخل المدرسة أو خارجها حفاظا على صحتنا جميعا.

 




 

 


 

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