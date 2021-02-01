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الإثنين، 01-02-2021 01:25 م

بحسب وزير العمل

بحث زيادة العمالة الأردنية في المخابز

مخبز
مادة الخبز


الوكيل الإخباري - بحث وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، خلال لقائه اليوم مع مجموعة من أصحاب المخابز، التحديات التي تواجه القطاع، خصوصاً في ظل تداعيات جائحة كورونا.

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وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، فقد أكد القطامين أنه سيتم وضع آلية لاستقدام العمالة الخاصة بهذا القطاع لتلبية احتياجات كل صاحب عمل في هذا المجال، بالإضافة إلى تنظيم العمالة المتواجدة داخل المخابز والتعاون معهم لزيادة أعداد العمالة الأردنية في القطاع.


بدورهم ثمّن أصحاب المخابز دور وزارة العمل على الجهود التي تبذلها لخدمة مختلف القطاعات، والتأكيد على التعاون المستمر مع إجراءات الوزارة الرامية إلى تنظيم سوق العمل.

 

 

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