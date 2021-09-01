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الأربعاء، 01-09-2021 12:28 م

التربية تحدد شرط الاستمرار بالتعليم الوجاهي في المدارس

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، أن استمرار التعليم الوجاهي في المدارس يعتمد على "التزام الجميع بالشروط الصحية"، وذلك مع بدء عودة الطلبة إلى مدارسهم.

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وأوضحت الأمين العام في وزارة التربية، نجوى قبيلات، أن بقاء التعليم وجاهيا "عملية تشاركية ومسؤولية مجتمعية".

 

وحتى الاثنين الماضي، رصدت وزارة التربية إصابة 8 طلاب، و5 معلمين بفيروس كورونا بعد إجراء 11 ألف فحص في مختلف مدارس المملكة التي تستقبل الطلبة ضمن برنامج تعويض الفاقد التعليمي.


وحثت أولياء الأمور على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا والطلبة على "ارتداء الكمامة والتباعد عن التجمعات"، مشيرة إلى أن "أغلب الإصابات بالفيروس التي تحدث في المدرسة تأتي من الخارج".


"بدأت عملية توزيع الكتب على جميع الطلبة، وسيتم اليوم (الأربعاء) تدريب الطلبة على البروتوكول الصحي وتنفيذ بعض الأنشطة من برنامج الدعم النفسي-الاجتماعي"، بحسب قبيلات.

 

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