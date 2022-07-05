التربية تدرس تغليظ عقوبة حمل الهاتف داخل قاعات امتحان التوجيهي

الوكيل الإخباري - سجلت وزارة التربية والتعليم، ارتفاعا ملحوظا بعدد المخالفات في الأيام الأولى لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة /الامتحان العام 2022، ولا سيما المتعلقة بحمل الهاتف الخلوي في قاعة الامتحان.

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وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان من المخالفات التي حذرت منها بشدة عبر الرسائل الإرشادية التي بثتها للمشتركين في وسائل الإعلام المختلفة؛ لتجنيبهم العقوبات المنصوص عليها في تعليمات امتحان الثانوية العامة التي أقرتها الوزارة؛ تحقيقا للعدالة بين المشتركين وتكافؤ الفرص بينهم.



وأكدت الوزارة أنها تدرس إمكانية تغليظ عقوبة حمل الهاتف الخلوي و الأجهزة اللاقطة داخل قاعات الامتحان؛ تحقيقا للعدالة بين الطلبة وحفاظا على سلامة وسمعة الامتحان وهيبته.



يذكر أن مجموع المخالفات التراكمي بلغ في نهاية اليوم الثالث للامتحان 132 مخالفة، تراوحت العقوبات المتخذة بشأن مرتكبيها بين إلغاء الامتحان في مبحث، وإلغاء الدورة الامتحانية، وإلغاء دورتين امتحانيتين.

