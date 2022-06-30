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الخميس، 30-06-2022 06:15 ص

150 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي اليوم

امتحانات


الوكيل الإخباري - يتقدم 150 ألفا و880 طالبا وطالبة، الخميس في اليوم الأول لبدء امتحان الثانوية العامة (توجيهي) 2022 موزعين على الفروع كافة، وذلك وسط خطة أمنية ومرورية وإيقاف لتطبيقات التواصل خلال فترة الامتحانات بناء على طلب وزارة التربية والتعليم.

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ونشرت الوزارة ، توزيع أعداد الطلبة المتقدمين للامتحان في يومه الأول بحسب فروعهم، كالتالي: العلمي 57135، الأدبي 75843، الشرعي 112، الزراعي 3276، الصناعي 5829، الفندقي 1527، الاقتصاد المنزلي 7141، المعلوماتي 15، الصحي 2.


ويتقدم الطلبة في اليوم الأول للامتحان في مبحث التربية الإسلامية لجميع الفروع خلال جلسة واحدة فقط تبدأ الساعة 10 صباحاً وتنتهي الساعة 11:30 .


 




 

 


 

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