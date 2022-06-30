السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 01:44 م

التربية :لا مخالفات في امتحان التوجيهي اليوم

M63A8879


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة إنه لم يتم تسجيل مخالفات خلال امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في اليوم الأول.

اضافة اعلان


ووصف العجارمة اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن امتحان التربية الإسلامية يمتاز "بالارتياح " لطلبة الثانوية العامة.


وأكد طلبة الثانوية العامة أن أسئلة امتحان التربية الإسلامية اليوم من داخل المنهاج وتم اختيارها من أسئلة سنوات سابقة .


وتقدم اليوم 150 ألفا و880 طالبا وطالبة، لامتحان الثانوية العامة (توجيهي) 2022 لمبحث التربية الإسلامية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6063169342360473b768fc52

الصفدي يؤكد لميقاتي دعم الأردن للبنان

image (16)

السفير السعودي يقيم إفطارا لشخصيات أردنية - أسماء

the-pilgrims-guide-4372296_1920-1-1-780x470

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

948a9724ed6554809e7052b46eec0079

مطالب بجذب استثمارات تنموية في عجلون للحد من الفقر والبطالة

9202127141726565725371

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

m91WZyeOw3L7kWANWyJPHXBctAjE8dcqMK1VVt9H

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

أخبار متعلقة
60c254b0873c5

التربية : البدء بتصحيح أوراق امتحان التوجيهي السبت

امتحانات

150 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي اليوم

pic_100717

التربية: نظام محكم لمراقبة الغش بالتوجيهي

M63A8869

التربية: غرفة عمليات لاستقبال الملاحظات حول امتحان التوجيهي

M63A8879

150 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غداً

0L5A2946 - Copy

مناهج دراسية جديدة لعدد من الصفوف المدرسية