التربية :لا مخالفات في امتحان التوجيهي اليوم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة إنه لم يتم تسجيل مخالفات خلال امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في اليوم الأول.

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ووصف العجارمة اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن امتحان التربية الإسلامية يمتاز "بالارتياح " لطلبة الثانوية العامة.



وأكد طلبة الثانوية العامة أن أسئلة امتحان التربية الإسلامية اليوم من داخل المنهاج وتم اختيارها من أسئلة سنوات سابقة .



وتقدم اليوم 150 ألفا و880 طالبا وطالبة، لامتحان الثانوية العامة (توجيهي) 2022 لمبحث التربية الإسلامية.

