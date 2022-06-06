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الإثنين، 06-06-2022 04:45 م

التربية تطلق برنامج سياسة نظام إدارة المعلومات التربوية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، برنامج "سياسة نظام إدارة المعلومات التربوية"، بحضور مدير قسم السياسات وأنظمة التعليم مدى الحياة في اليونيسكو بورهين شاكرون.

وأعربت الأمين العام للوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، خلال رعايتها إطلاق البرنامج، مندوبا عن وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، عن شكرها لجميع الجهود القائمة على البرنامج، والذي يعتبر واحدا من أكثر المبادرات الرقمية نجاحا على مستوى المملكة، ويشكل علامة فارقة في التزام الحكومة طويل الأمد بتعزيز آلية صنع القرار القائم على الأدلة في قطاع التعليم.

وبينت أهمية إطلاق هذا البرنامج الذي يأتي في وقت تعمل فيه الوزارة على تبسيط إجراءاتها لتحقيق الأهداف الطموحة الواردة في خطتها الاستراتيجية للتعليم، لافتة إلى أن الوزارة تعول كثيرا على تفعيل هذا النظام في تعزيز جهود الوزارة التطويرية.

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