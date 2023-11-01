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الأربعاء، 01-11-2023 02:12 م

"التربية" تطلق حملة قطاف الزيتون في المدارس الحكومية والخاصة

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الوكيل الإخباري - افتتح مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أجمل الطويقات، اليوم الأربعاء، حملة قطاف الزيتون في المدارس الحكومية والخاصة.

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وبين الدكتور الطويقات الذي أعلن انطلاق الحملة، مندوبا عن وزير التربية والتعليم، في حديقة مدرسة أم حذيفة الأساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة، بحضور مدير التربية والتعليم الدكتور عبد الحكيم الشوابكة، ومدير الرياضة المدرسية الدكتور مصلح البطوش، أن المملكة الأردنية الهاشمية تحتفل في الأول من تشرين الثاني من كل عام باليوم الوطني لقطاف الزيتون.


وأشار إلى أنه وانطلاقًا من فلسفة الوزارة التربية والتعليم بأهمية الزراعة، والاهتمام بالشجرة المباركة؛ فقد خصصت الوزارة هذا اليوم أيضا من كل عام لانطلاق حملة قطاف الزيتون في المدارس الحكومية والخاصة بمشاركة الطلبة لتنمية روح المواطنة وغرس الانتماء للأرض في نفوسهم، والمشاركة مع المجتمع المحلي لتعزيز روح المسؤولية ومفهوم العون للأهل والأسرة.


وأعرب عن شكره للجهات الداعمة لهذه الحملة، وهي أمانة عمان الكبرى، ووزارة الزراعة، ومديرية التربية والتعليم للواء الجامعة ومدارسها وطلبتها المشاركين في هذه الحملة وكل القائمين عليها.

 




 

 


 

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