التربية تعلن أسماء المعلمين المتأهلين لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عن أسماء المتأهلين للمرحلة الثانية لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في دورتها الرابعة 2022/2023.

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وأعرب أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، خلال رعايته لحفل الإعلان مندوبا عن وزير التربية، عن اعتزازه بالمعلم الأردني الذي كان له مساهمات كبيرة في بناء الأنظمة التعليمية في الدول العربية الشقيقة، مباركا للمعلمين المتميزين الذين شاركوا في الجائزة، ومتمنيا لمن تأهلوا للمرحلة الثانية تحقيق الفوز فيها.



وبين خلال الحفل الذي نظمته الوزارة اليوم، في مسرح إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، أن الإمارات دولة رائدة في التعليم وداعمة على مستوى القيادة للمبادرات التعليمية التي كان لها دور أساسي في بناء النظام التعليمي.



من جانبه، بين أمين عام الجائزة الدكتور حمد الدرمكي، " أننا نحتفل اليوم لتكريم رواد التعليم من المعلمين الذين تأهلوا للمرحلة الثانية للجائزة في دورتها الرابعة، والتي بفضل الله وجهود فرق العمل، وتعاون شركاء الجائزة، استطاعت أن تنتقل إلى مرحلة أكثر شمولية وتفاعل أكبر ومشاركة أوسع من قبل المعلمين.



وأوضح أن الجائزة، هي نتاج رؤية القيادة الرشيدة وبتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والتي أثمرت عن جائزة تربوية نوعية، تجاوزت حدود الوطن والعالم العربي، لتنتقل إلى العالمية، هدفها تكريم وتعزيز دور المعلم كقائد للعملية التربوية، وصاحب التأثير المباشر في تحقيق أفضل المخرجات التعليمية.





