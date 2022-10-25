استكمال التسجيل في امتحان تكميلية التوجيهي اليوم وحتى الخميس

الوكيل الإخباري - تستكمل وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023/2022 الامتحان التكميلي للطلبة الراغبين في التقدم للامتحان ولم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد.

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وكان وزير التربية والتعليم وجيه عويس، قد قرر الأحد، منح فرصة أخيرة للتسجيل في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التكميلي.



وقالت الوزارة، إن فترة التمديد ستبدأ اليوم حتى مساء الخميس 27 تشرين الأول/أكتوبر.



وأوضحت أن الدفع الإلكتروني للرسوم سيبقى متاحًا لجميع الطلبة المسجلين ولم يستكملوا عملية الدفع حتى موعد أقصاه مساء السبت 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

