الخميس 27-10-2022
الوكيل الاخباري

الأوقاف توضح حول فيديو متعلق بأحد المراكز الإسلامية

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

شغور مناصب قيادية بعد تعديل الخصاونة الخامس - أسماء

إلغاء وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي

التعديل الحكومي: 3 سيدات جديدات وإعادة توزير سابقين ومناقلات بين حاليين

السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

ارادة ملكية سامية بالتعديل على حكومة الخصاونة - اسماء

إخراج بطارية من بطن طفل في عمان - صور

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

تعديل اوقات المحاضرات في الطفيلة التقنية اعتباراً من الاحد المقبل

عاجل

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

الخميس، 27-10-2022 06:12 ص

انتهاء فترة تقديم طلبات تكميلية التوجيهي اليوم

M63A8869


الوكيل الإخباري – تنتهي الخميس، الفترة التي حددتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال طلبات الاشتراك في الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” للعام 2022، التي كانت قد بدأت في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

اضافة اعلان


وقرر وزير التربية والتعليم وجيه عويس، الأحد الماضي، منح فرصة أخيرة للتسجيل في الامتحان التكميلي للطلبة الراغبين في التقدم للامتحان ولم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد.


وقالت الوزارة إن فترة التمديد ستبدأ من صباح الثلاثاء 25 تشرين الأول/ أكتوبر حتى مساء الخميس 27 من الشهر ذاته.


وأوضحت أن الدفع الإلكتروني للرسوم سيبقى متاحًا لجميع الطلبة المسجلين ولم يستكملوا عملية الدفع حتى موعد أقصاه مساء السبت 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاوقاف2

الأوقاف توضح حول فيديو متعلق بأحد المراكز الإسلامية

FgEpvbwWIAAC-m3

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

289552_5_1573129123

شغور مناصب قيادية بعد تعديل الخصاونة الخامس - أسماء

1020221318431697441275

إلغاء وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي

346278

الدكتوراه الفخرية للفلكي عماد مجاهد نظير جهوده في علم الفلك

1 (2)

التعديل الحكومي: 3 سيدات جديدات وإعادة توزير سابقين ومناقلات بين حاليين

أخبار متعلقة
M63A8879

التربية: بدء التسجيل للدورة التكميلية "التوجيهي" الأربعاء القادم

الجامعة الأردنية

الكشف عن الحدود الدنيا لمعدلات القبول بمكرمة أبناء المعلمين

التربية والتعليم

مدعوون للتعيين في التربية - أسماء

M63A8882

التربية تعلن عن دفعة كبيرة من المرشحين لبرنامج الدبلوم المهني - أسماء

توجيهي1

"ذبحتونا" تطالب بإلغاء نظام الفترتين لطلبة التوجيهي

M63A8879

التربية تدعو مرشحين لحضور الامتحان التنافسي غداً - أسماء