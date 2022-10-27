انتهاء فترة تقديم طلبات تكميلية التوجيهي اليوم

الوكيل الإخباري – تنتهي الخميس، الفترة التي حددتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال طلبات الاشتراك في الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” للعام 2022، التي كانت قد بدأت في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

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وقرر وزير التربية والتعليم وجيه عويس، الأحد الماضي، منح فرصة أخيرة للتسجيل في الامتحان التكميلي للطلبة الراغبين في التقدم للامتحان ولم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد.



وقالت الوزارة إن فترة التمديد ستبدأ من صباح الثلاثاء 25 تشرين الأول/ أكتوبر حتى مساء الخميس 27 من الشهر ذاته.



وأوضحت أن الدفع الإلكتروني للرسوم سيبقى متاحًا لجميع الطلبة المسجلين ولم يستكملوا عملية الدفع حتى موعد أقصاه مساء السبت 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.

