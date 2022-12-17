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السبت، 17-12-2022 01:01 م

التربية تصدر الدفعة الرابعة لمكرمة أبناء المعلمين - رابط

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الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة أبناء المعلمين الذين تم ترشيحهم للاستفادة من مكرمة أبناء المعلمين (الدفعة الرابعة) وفق الحدود الدنيا للمحافظات المثبتة بالجدول أدناه لاستكمال الإجراءات حسب الأصول في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 26/12/2022.

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وذلك بإرفاق الوثائق التالية على الرابط الإلكتروني: هنا


-صورة عن كشف علامات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
-صورة عن دفتر العائلة (صفحة الأب، والأم، والطالب).


-صورة عن هوية الأحوال المدنية.
-صورة عن الهوية الجامعية أو ما يعادلها.


-شهادة عدم محكومية.
-سند الكفالة: (ينظم سند الكفالة مع الموفد وكفيله على أربع نسخ يحتفظ كاتب العدل بنسخة وتسلم باقي النسخ للمنسق). (يتم ختم النسخ من مديرية التربية والتعليم).


-العقد الخاص بالطالب المبعوث (نسختان). (يتم ختم النسخ من مديرية التربية والتعليم).


-الإيصالات المالية للفصل الأول من العام الدراسي 2022 / 2023 مختومة من الجامعة حسب الأصول أو ما يعادلها.


ومن ثم يقوم الطالب بتسليم النسخ الورقية من الوثائق المشار إليها أعلاه إلى منسق الوزارة في الجامعة حسب الجدول أدناه:





 




 

 


 

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