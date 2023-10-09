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التربية تعلن موعد التسجيل لتكميلية التوجيهي

الإثنين، 09-10-2023 03:31 م

التربية تعلن موعد التسجيل لتكميلية التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023/ الامتحان التكميلي.

ويبدأ التسجيل يوم الأربعاء المقبل وينتهي مساء يوم الخميس الموافق 26/10/2023، ويشمل كلا من تقدم بطلب اشتراك للامتحان العام 2023، بالإضافة إلى الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل للخطط الدراسية للعام 2017/2018 فما بعد.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، انه لن يتم تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد التاريخ المعلن.

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